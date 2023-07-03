Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Engelliler Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Önerbay ile sporcular ve teknik heyeti makamında konuk etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde engellilerin spor yapmasının hem fiziksel hem de psikolojik açıdan birçok fayda sağladığının önemine vurgu yapıldı.

Sportif başarının önemli olduğunun ancak bunun yanında asıl olanın engelli bireylerin spor yapma imkanlarına erişimlerini sağlamak olduğu da vurgulandı. Engellilerin topluma ve toplumun da engellilerin hayatına dönük entegrasyonlarına katkı sağlayacak faaliyetlerin her daim yanında olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Engelliler için spor imkanlarının artırılmasını çok önemsiyoruz. Bu noktada desteklerimiz devam edecek” dedi.

ŞAMPİYONALARA KATILMASI ÇOK DEĞERLİ

Engelliler için birçok spor branşının olduğunun da altı çizilen görüşmede, futbol ve basketbolun yanı sıra yüzme ve tenis alanlarına dönük atılacak her adımın çok kıymetli olduğu dile getirilen görüşmede, engellilerin spor yapmaları için teşvik edici programların da artı bir değer olduğu söylendi. Yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonların bu anlamda teşvik edici olduğu da dile getirilen görüşmede, amatör ruhla Kocaelili çocukların ve gençlerin spor yaparak şampiyonalara katılmasının çok değerli olduğu da ifade edildi.

Engellilerin topluma katılımı ve entegrasyonuna dönük sportif etkinliklerinin özel bireylerin arasında sporcu ruhuyla birlikte özgüvenlilerine katkı olduğunun altı çizilen görüşmede Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerimizin yaşama sevincine ve gücüne inanıyoruz. Bu nedenle şunu çok iyi biliyoruz, engelli bireylerimiz sporla sınırlarını zorluyor. Sınırlarını zorlayan, yaşama sevincini büyüten çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmayı bir görev olarak görüyoruz. Ziyaretiniz nedeniyle engellerini kıran ve sporla özgürleşen tüm yavrularımıza teşekkür ediyorum. Hiç merak etmesinler yanlarında Büyükşehir Belediyesi var. Spor yapmak bir tutkudur. Bu tutkuyu büyüten, fiziksel engellerini yenmek için adım atan ve bu tutkuya destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Elde edilen sportif başarı içinde sizleri tebrik ediyorum” dedi. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.