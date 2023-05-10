İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi, Engelliler Haftası dolayısıyla Sarısu Kampı’nda engelli bireyler ve ailelerine keyifli 2 gün yaşattı.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında kamp organize edildi. Etkinlik çerçevesinde engelli bireyler ve aileleri, İzmit Belediyesi Sarısu Kampı’nda stres attı. Kampa katılan 63 misafir, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü beden eğitimi öğretmeni Güvenç Kırşavoğlu öncülüğünde birbirinden keyifli aktivitelere imza attı. Kamp süresi boyunca engelli birey ve ailelere eşlik eden Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği Başkanı Hüseyin Necdet Gümüş, "2 gün boyunca güzel zaman geçirdik. Bugün buradan ayrılıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yine bir araya gelebiliriz. Burada yaptığımız aktivitelerden çok keyif aldık. Başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.