3 Aralık Dünya Engelliler Gününde hayırseverlerin katkıları ile 5’i akülü, 5’i manuel olmak üzere toplam 10 tekerlekli sandalye ile 5 yürüteç ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği’nin 20 yıldır başkanlığını yürüten Halil Peynirci, engelli vatandaşlarımız için çalışmalarını sürdürüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yeni bir kampanya başlatan Peynirci, yurt içi ve yurt dışından kampanyaya destek veren hayırseverlerin katkıları ile 15 engellinin daha yüzünü güldürdü.

Son yapılan bağışlarla umut olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Halil Peynirci, “Yılladır başkanlığını yürüttüğüm derneğimiz aracılığı ile engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Son olarak 3 Aralık dünya engelliler günü nedeniyle Belçika’da yaşayan Zafer Eren isimli hayırseverimizin ve çevresindeki Türk vatandaşlarımızın destekleriyle 5’i akülü, 3’ü manuel 8 tekerlekli sandalye ve 5 yürüteci ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine İnegöl’ümüzün yakinen bildiği emekli eğitimcilerimizden Yılmaz Şimşek hocamızın katkıları ile 2 manüel aracı teslim alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Böylesine anlamlı bir organizasyona imza atan Zafer Eren beyefendiye, Yılmaz Şimşek hocamıza ve yine bu zamana kadar engelli vatandaşlarımıza katkı sağlayan hayırseverlerimize şahsım ve engelli aileleri adına bir kez teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.