Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü’nün dart derslerine katılan öğrencilerden oluşan Bursa Engelsiz Dart Takımı, Ankara’da yapılan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası’nda adeta kürsüye ambargo koydu. Bursa takımı sporcuları ‘engelli’ kategorisinde ilk 5’te yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü’nün dart derslerine katılan öğrencilerden oluşan Bursa Engelsiz Dart Takımı’nın da katılmasıyla şampiyona bu yıl ilk kez engelli kategorisi de eklendi. Eğitimlerini Engelsiz Dart Antrenörü ve Milli Sporcusu Nihat Demir’in gözetiminde sürdüren Bursa Takımı, ilk kez katıldıkları organizasyonda büyük bir başarıya imza attı.

Bursa Engelsiz Dart Takımı’ndan Nihat Demir’in birincilik kürsüsüne çıktığı şampiyonada, aynı takımdan Ayvaz Arı ikinci, Fatma Alper üçüncü, Ömer Faruk Yavuzay dördüncü ve Elif Demirkol da beşinci oldu. İlk kez katıldıkları şampiyonada kürsüye adeta ambargo koyan Engelsiz Dart Takımı, Bursa’nın gururu oldu.