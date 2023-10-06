Sakarya’da geçtiğimiz hafta ders başı yapan Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden sokak hayvanları için süt kutuları, yemlik, su ve mama kapları üretti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi bünyesinde geçtiğimiz hafta ders başı yapan Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, gerçekleştirdikleri ilk sosyal sorumluluk etkinliği ile yürekleri ısıttı. Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde kolları sıvayan öğrenciler, birbirinden değerli ürünlere imza attı. Geri dönüşüm bilinci ile farkındalık oluşturarak gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, pet şişeler ile su ve mama kapları, süt kutuları ile kuş evi ve kuş yemlikleri hazırladı.