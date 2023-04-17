Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de engelsiz hobi kursu öğrencilerine yönelik Kadir Gecesi programı gerçekleştirildi. Programda öğrenciler bu gecenin anlamını ve faziletlerini öğrendiler.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezinde önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda engelsiz hobi kursu öğrencilerine yönelik bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi programı gerçekleştirildi.

Bu gecenin öneminden ve neler yapılacağından söz edilen programda ramazan-ı şerife veda edip kurs öğrencilerinin ve velilerinin ruhlarına dokunuldu. Programın ardından misafirlere kandil simidi dağıtıldı.