20-26 Ekim tarihlerinde on birincisi gerçekleşecek Engelsiz Filmler Festivali kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması’na başvurular 14 Temmuz'a kadar devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Sinemaya eşit koşullarda erişimi sağlamak amacıyla 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da ve çevrim içi gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, Kısa Film Yarışması’nı bu yıl üçüncü kez düzenliyor.

Kısa film üretiminin gelişimine katkıda bulunmayı ve tüm dünyadan nitelikli örnekleri festival izleyicisi ile buluşturmayı amaçlayan yarışmaya; konu sınırlaması olmaksızın; kurmaca ve animasyon türünde, süresi 20 dakikayı aşmayan 2022 ve 2023 yapımı kısa filmler ile başvurulabiliyor.

14 Temmuz tarihine kadar devam edecek başvuruların ardından; sinema yazarı Aslı Ildır, kurgucu Baran Bozdağ ve festivalin Program Yönetmeni Kaan Denk’ten oluşan Seçici Kurul finale kalan filmleri belirleyecek. 4 Ağustos tarihinde açıklanacak finalistler, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve Seyirci Özel Ödülü için jüri ve festival izleyicileri tarafından değerlendirilecek. Yarışmada En İyi Film ödülü alan filme 1000 dolar, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahiplerine ise 500’er dolar para ödülü veriliyor.

Kısa Film Yarışması’na başvurular filmfreeway.com üzerinden kabul ediliyor. Başvuru koşulları ve Festival’e dair detaylı bilgi için www.engelsizfestival.com ve https://filmfreeway.com/AccessibleFilmFestival adresleri ziyaret edilebilir.