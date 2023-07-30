Çayırova’da özel bireyler ve aileleri için "Yaza Merhaba Engelsiz Pikniği" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Çayırova Belediyesi, Yaza Merhaba Engelsiz Pikniği programı gerçekleştirdi. İlçede yaşayan özel bireyler ve ailelerini buluşturan piknik programına katılım yoğun oldu. Özel bireyler kendileri için düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Doğanın tadını çıkaran özel bireyler, alana kurulan şişme oyun parkurlarında gönüllerince eğlendi. Pikniğe katılan davetlilere yemek ikramı da gerçekleştirildi. Ayrıca mini konser de verildi.

Programa katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Engelleri sevgiyle aşıyoruz ve Çayırova’da hayatı birlikte paylaşıyoruz. İlçemizde yaşayan özel bireylerimiz ve aileleriyle piknikte bir araya geldik. Onların mutluluğu için ne yapsak az" dedi.