Kocaeli’de engelli vatandaşlara yönelik hizmet veren Büyükşehir’in Engelsiz Taksi araçları bayramda da görev başında olacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşların ulaşımlarını sağlamak maksadıyla hizmete aldığı Kocaeli Engelsiz Taksi, Ramazan Bayramında da görev başında. Büyükşehir’in Engelsiz Taksi hizmetiyle engelli vatandaşlarımızın başta sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültürel olmak üzere her türlü ulaşım ihtiyaçlarında zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşım imkânı sağlanıyor.

RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR

Tüm Kocaeli’de hizmet veren ve randevu sitemiyle çalışan “Engelsiz Taksi” 2023 Ocak ayından bu yana 6 bin 200 kez vatandaşın ulaşım talebini karşıladı. Şehrimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak maksadıyla hayat geçirilen Engelsiz Taksiden faydalanan 91 yaşındaki Enver İzgi, ‘’Kocaeli Engelsiz Taksi, salı, perşembe ve cumartesi günleri yani haftada üç gün gelip beni diyalize bırakıyor. Ardından tedavi bitince akşamüstü beni gelip alıp evime bırakıyorlar. Çok çok çok memnunum. Herkesin Ramazan Bayramını kutlarım’’ dedi.

Engelsiz Taksi ile sağlık sorunu yaşayanları hastaneye, böbrek yetmezliği olanları diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, dershaneye, alışveriş merkezine, sosyal ve kültürel etkinliklere götürülüp tekrardan evlerine bırakılıyor. Akülü tekerlekli sandalye kullanan bir yolcu ve bir refakatçi kapasiteli 6 adet hafif ticari araç, 13 oturma kapasiteli 5 tekerlekli sandalye taşıma kapasiteli 1 otobüs, tüm engel grupları için 16 kişilik 1 minibüs, 1 binek araç ve 6 refakatçi kapasitesi bulunan 9 adet özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan araçlarla hizmet veriliyor.