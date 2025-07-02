Baltacı, ekibiyle yaptığı uzun istişareler sonucunda bu kararı aldığını belirterek, Beşiktaş Kulübü’nün tüm kurullarının yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu, bu sözünden yönetim kurulunu tenzih ettiğini ifade etti. Diğer kurullarda yenilenme yaşandığını, ancak en çok ihtiyaç duyan yapının divan kurulu olduğunu belirtti. Adaylık açıklamasıyla birlikte toplamda 8-9 ismin divan başkanlığı için yarışta olduğunu da dile getirdi.

Baltacı, divan başkanlığının ciddi bir değişime ihtiyaç duyduğunu ve Beşiktaş Kulübü’nün bu yapının aklına, şefkatine, dostluğuna, birlikteliğine, yol göstericiliğine, ciddiyetine ve herkese eşit yaklaşımına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Divan kurulunun Beşiktaş yönetiminin üzerinde bir vesayet organı gibi değil, bir ağabey gibi konumlanması gerektiğini belirten Baltacı, bu sürecin divan üyeleriyle birlikte yürütüleceğini, kendisinin bu çalışmanın koordinasyonuna aday olduğunu ifade etti. Beşiktaş Divan Kurulu çalışmalarını farklı bir boyuta taşıyacaklarını, bu boyutun kulübe fayda sağlayacağını ve yönetimin de bu çalışmaları takdirine sunacaklarını belirtti. Adaylık sürecinde birçok arkadaşıyla fikir alışverişinde bulunduğunu ve dar bir ekiple neler yapılabileceğini görüştüklerini söyleyen Baltacı, yol haritasını önümüzdeki dönemde açıklayacaklarını belirtti.

Baltacı, Beşiktaş Yönetim Kurulu’ndan rol çalma niyetlerinin olmadığını vurgulayarak, ağırlığı olan, söylediklerine itibar edilen, olumsuz düşünceye sahip kişilerin çekineceği bir divan kurulu yapısı oluşturacaklarını dile getirdi. Toplantı formatında değişikliğe gideceklerini ve divan kurulundan çıkacak her sözün Beşiktaş’a olan bir borç olarak görüleceğini, bu borcu da eksiksiz yerine getireceklerini söyledi.

Baltacı, Dikilitaş projesine de değinerek, geçtiğimiz haftalarda yapılan olağanüstü genel kurulda yönetime yetki verilmiş olmasına rağmen bu konuda bir kalp kırıklığı yaşandığını belirtti. Beşiktaş ile Dikilitaş’ın bir bütün olduğunu ve bu konuda bir hassasiyet bulunduğunu ifade eden Baltacı, bu sürecin takipçisi olacaklarını ve yönetimin, Dikilitaş’ı incitmeyecek bir çözüm üreteceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.