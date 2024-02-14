Türk teknik direktör Engin Fırat’ın çalıştırdığı Kenya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu’nda Afrika Uluslar Kupası’nın son şampiyonu Fildişi Sahili’ni konuk edecek.

Engin Fırat’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kenya, haziran ayında oynayacağı 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu müsabakalarına hazırlanıyor.

Kenya, elemelerde öncelikle sahasında Burundi ile mücadele edecek. Türk teknik direktör Engin Fırat’ın takımı, ikinci maçında ise Afrika Uluslar Kupası’nın son şampiyonu Fildişi Sahili’ni ağırlayacak.

2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda zafere ulaşan İtalya, 2019 ve 2024 yılları Asya Kupası şampiyonu olan Katar Milli Takımları ile karşılaşan Türk teknik adam, bu karşılaşmayla farklı bir deneyim yaşayacak. Fırat, böylelikle başka bir kıtanın mevcut şampiyonunu da listesine ekleyecek.