İnegöl'de alacak meselesi yüzünden tartıştığı eniştesi Osman K.(42)'yı tabancayla vurarak ağır yaralayan Barış D.(31) teslim oldu.

Olay 13 Temmuz saat 23.00 sıralarında Yeni Mahallede meydana geldi. Barış D., Millet Caddesi'nde yürürken, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan eniştesi Osman K.'yı park halindeki 16 Y 6248 plakalı otomobilinde otururken gördü. Eniştesinin yanına giden Barış D., tartışmaya başladı. Taraflar birbirlerine yüksek sesle bağırırken, bu sırada Barış, belinden çıkardığı tabanca ile eniştesine ateş etti. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna iki kurşun isabet eden enişte, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Karakuş daha sonra ambulansla Bursa'da Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

20 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Kaçan kayın birader 20 gün sonra polise giderek teslim oldu. Şüpheli çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.