Gaziantep ilinin Nurdağı ilçesindeki evlerinin depremde çökmesi sonucu enkazdan kurtarılan anne ve 2 çocuğu Bursa'nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep ilinin Nurdağı ilçesindeki evlerinin depremde çökmesi sonucu anne Kader Ercan(30), 6 yaşındaki oğlu Resul Yakup ve 2 yaşındaki kızı Aybike enkaz altında kaldı. Yıkımdan saatler sonra olayı duyan kadının eşi Abdukadir Ercan ve eniştesi Hakan Ateşoğlu, 12 saat süren çalışması sonucu anne ve 2 çocuğunu yaralı olarak kurtardı.

İNEGÖL'E GELDİLER

Yaralı olarak kurtarılan anne ve iki çocuğu, olay yerine gelen ağabeyi Murat Özel'in aracıyla İnegöl'e geldiler. Yaralı olan anne ve çocukları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Depremi anlatan anne Kader Ercan, "Gece uyandım, resmen yıkımdı. Oğlumu uyandırdım. Kızımı kucağıma alıp kaçarken, kaçamadan ev üzerimize yıkıldı. Yıkımda enkazın altında kızım kolumun altında, oğlum ise ayağının dibindeydi. Kızımı kaldırıp nefes almasını sağladım. Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım. Çok bağırdım ama sesimi duymadılar. Bir süre sonra ayağımızın altından bir ışık açıldı. O açılmasaydı biz nefes alamazdık. Sonra eşim ve eniştem geldi. Sonra kıra kıra açtılar. 12 saat sonra enkazdan çıkarıldık. İnegöl den ağabeyim bizi alıp İnegöl'e getirdi." dedi.

İnegöl'e getirilen aile İnegöl Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, aileyi hastanede ziyaret ederel geçmiş olsun dileklerinde bulundular.