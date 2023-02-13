Felakatte Gaziantep İslahiye deki aparmanın çökmesi sonucu enkazdan yaralı kurtarılan genç, İnegöl deki akrabalarına geldi.

Enkazdan kurtarılarak İnegöl'e gelen Orhan Şimşek(16), ayağında ki ağrının geçmediğini söyledi. Akrabaları genci İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde ayağında bir cisim olduğu ve zarar gördüğü ortaya çıktı. Aile zamanla yarışarak sevk edilen genci Bursa Şehir Hastanesine götürdüler. Acilen ameliyata alınan gencin, ayağı kesilmekten son anda kurtarıldı.