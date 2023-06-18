İnegöl Belediyesi’nin kültür sanat kursları çerçevesinde düzenlediği 5 ayrı enstrüman kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, yıl sonunda yeteneklerini sergiledi. Kursiyerlerin performansı dinleyenlerden tam not aldı.

Bir yandan hizmet atağını sürdürürken bir yandan da kültür ve sanat alanında çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat kursları büyük ilgi gördü. Gitar, bağlama, ney, keman ve piyano olmak üzere toplam 5 ayrı branşta düzenlenen kurslarda, yıl boyu 120 kursiyer eğitim aldı.

Ekim ayında başlayan kültür sanat kursları, Haziran ayı ikinci haftası itibarıyla sonra erdi. Kursiyerler için yıl boyunca öğrendiklerini sergilemeleri adına Gençlik Merkezinde yıl sonu gösterileri düzenlendi. Her akşam farklı bir kursun sertifika töreninde gençler sezon boyunca öğrendiklerini sergileyerek aldıkları eğitimin hakkını verdi. Dinleyenlerin büyük beğenisini toplayan performanslarla alkış toplayan kursiyerler, İnegöl Belediyesi kültür ve sanat kurslarıyla sanat yolunda ilk adımlarını atmış oldu.