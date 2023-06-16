Döviz kuru, bugün de yeni bir rekora imza attı. Dolar/TL 23,67 seviyesine ulaşarak, tarihi zirvesine yaklaşırken, euro/TL ise 25,92 TL seviyesine yükselerek rekor kırdı.

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir müddet baskılanarak frenletmeye çalışılan fakat seçimlerden sonra fahiş yükselişi hızlanan dolar ve euro, haftanın son işlem gününe rekorla başladı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Seçimlerin ardından gelen haftalarda sırayla 21,22 ve 23 TL sınırlarını aşan dolar/TL, haftanın son işlem gününde 23,6795 seviyesine ulaşarak yükselişini sürdürmeye devam etti.

EURODAN YENİ REKOR

Geçen hafta ilk kez 25 TL'yi aşan euro/TL ise, 16 Haziran Cuma günü 25,92 seviyesine ulaşarak tarihi bir eşiği aştı.

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