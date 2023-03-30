Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü.

EPDK elektrik tavan fiyatında yüzde 14,75 indirime gitti.

CNN Türk'te yer alan habere göre EPDK serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren 3050 TL/mwh'den 2600 TL/mwhy'ye düşürdü. Öte yandan arz güvenliğinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin olağanüstü maliyet artışlarından korunması için devreye alınan AUF, 6 uzatılarak Ekim ayına kadar uygulanacak.