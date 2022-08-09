Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Üretim AŞ'nin görevli tedarik şirketlerine yapılan elektrik satışlarına yönelik tarifesini bugünden geçerli olmak üzere kWh başına 110,0321 kuruş olarak belirledi. Kararla birlikte, görevli tedarik şirketlerine yapılacak elektrik satışı yüzde 245 zamlanmış oldu. Tedarik şirketlerine yapılan zammın vatandaşa yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Üretim AŞ'nin görevli tedarik şirketlerine yapılan elektrik satışlarına yönelik tarifesini bugünden geçerli olmak üzere yeniledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre EPDK, EÜAŞ'ın görevli tedarik şirketlerine yönelik tarifesini 110,0321 kuruş/kWh olarak belirledi.

EPDK kararına göre dağıtım şirketlerine kayıp enerji kapsamında yapılan satışlar ve dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda uygulanan tarifede bu ay değişiklik yapılmadı.

Karara göre, dağıtım şirketlerine kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda tarife kWh başına 31,8592 kuruş, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlar için düzenlenen tarife de kWh başına 256,0000 kuruş olarak uygulanacak.

"YÜZDE 245 ZAM"

EPDK'nın yaptığı düzenlemeyi Bloomberght.com'a değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, daha önce aynı fiyattan satılan dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ve görevli elektrik tedarik şirketlerine yapılan satış fiyatlarında farklılaşmaya gidildiğini söyledi.

Kayıp kaçak için yapılan satışların aynı kalırken, görevli tedarik şirketlerine yapılan satışın 110,03 kr/kwh olarak uygulanmasına karar verildiğini dile getiren Ulutaş, görevli tedarik şirketlerinin elektriği yüzde 245 zamla alacağı bilgisini verdi.