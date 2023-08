Kültür Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER), yürütülen Erasmus Plus KA2 projesi kapsamında İspanya, Romanya, Fransa ve İtalya’dan gelen partnerlerini Bursa’da ağırladı.BURSA (İGFA) -KEPDER; Erasmus Plus KA2 projesi kapsamında düzenlenen ve tam adı “Photography As Youth Intercultural Dialogue-YIP” projesi kapsamında İspanya, Romanya, Fransa ve İtalya’dan gelen partnerlerini Bursa’da ağırladı.

4 ülkeden partnerlerin katıldığı etkinlikler, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıyla başladı.

Toplantıda; İspanya, Romanya, Fransa ve İtalya’dan gelen proje partnerleri sunumlar yaptı. Tanıtım Kılavuzu'nun içeriği ve projenin güncel durumunu sunumlarla aktarılırken, aynı zamanda 2024 yılı ocak ayında İtalya’nın Matera'da şehrinde yapılacak eğitim faaliyetlerinin de içerikleri paylaşıldı.

Proje ortağı olan KEPDER Başkanı Arzu Kırayoğlu, Erasmus Plus KA2 projesi kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliğin bu yıl Bursa ev sahipliğinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Proje ile gençler arasında dostlukların pekişmesini hedeflediklerini anlatan Arzu Kırayoğlu, “Bu proje, Avrupa Birliği'nin desteklediği Erasmus Plus KA2 programı kapsamında yürütülmektedir. Gençler arasındaki etkileşimi artırmak istiyoruz. Bu projenin gelecekteki etkilerini merakla bekliyoruz” diye konuştu.

BURSA’NIN KÜLTÜREL MİRASI TANITILDI

Toplantının ardından düzenlenen kültürel gezi de ise Bursa'nın zengin kültürel mirası ve gelenekleri katılımcılara tanıtıldı. Katılımcılar, kültürel gezilerde hem Bursa’yı gezme hem de tema kapsamında fotoğraflar çekme şansı buldu. Öte yandan, KEPDER ev sahipliğinde Bursa’nın gelenekleri aktarılırken, Türk mutfağını deneyimleme imkanı da sunuldu.