İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fethiye Caddesinde arife gününde yaşanan yoğunluğun eski güzel günleri anımsattığını ifade etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fethiye Caddesi Yenileme Projesinin önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bodur, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:" Eski Arife günlerini özlerken…

Ailem tam 41 yıl önce İzmit’e yerleşmiş, babam ilk işini lokanta açarak esnaflığa başlamış. Gözümü açtığımda esnaf bir ailenin ferdiydim, çocukluğuma dönüp baktığımda onlarca anımız var. 90’lı yıllarda arife günleri bir başka olurdu. Dükkanda bütün işler biter artık son saatlere giderken ailece Fethiye Caddesi bölgesinde alışverişe çıkar hepimiz bayramlık yeni kıyafetler ayakkabılar alır arifeyi coşkuyla yaşardık. Yıllar geçti, yaşlar ilerledi, alışkanlıklar değişti derken o arifeleri özlememek mümkün mü?

“BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞILDI”

Bu akşam tam da saatler 22:30’u gösterirken çıkıp yenilenen Fethiye Caddesinde bir turladım. Esnafımızın bir kısmı dükkanı kapatmış büyük bir kısmı açık ve her dükkan tıklım tıklımdı. Dolaşıp gözlemlerken çocukluğumdaki o anlara gittim. Sanıyorum ki Fethiye Caddesi yeni yüzüyle o ruhu geri kazanmaya başladı.

Uzun yıllardır Fethiye Caddesi atıldı. Yenilenme sürecinde yaşanan sancılı günlerin, İzmit Belediyesindeki görevimden dolayı birebir içindeydim. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet sorumluluğunda olmamasına rağmen kalıcı eser bırakmak üzere ‘alt yapısıyla’ birlikte büyük özveri ve inançla işe başladığı tadilat sürecinde kimsenin alamadığı riski aldı ve tamamladı.

“EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ”

Süreçte engellemeler, sancılar oldu elbette. Fakat bugün gördüklerim tam anlamıyla her şeye değer. Yeni haliyle Fethiye Caddesi çok güzel oldu, o eski ruhu yakaladı. Belki altyapı kıymeti bugün bilinmeyebilir ama geçen zaman içerisinde o da anlaşılacaktır.

İzmit’e ve bölge esnafına yapılmış en büyük yatırımlardan biri Fethiye Caddesi Yenileme Projesidir.

“ÖZLEDİĞİMİZ GÜNLERİ YAŞADIM”

Bir İzmitli olarak bu akşam gördüğüm manzara karşısında çocukluğumdaki o özlediğimiz günleri yaşadım. Dilerim ülkemizdeki derin ekonomik krizde bir an önce son bulur da, alım gücünün arttırılmasıyla İzmit’imizde vatandaşlarımızın da esnaflarımızı da yüzü tam anlamıyla güler.. İzmit Belediye Başkanımızın cesaretine, emeğine ve yüreğine sağlık."