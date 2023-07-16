Türkiye’ye 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda gümüş madalya getiren milli karateci Eray Şamdan, Bursa’da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası’nda 15. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Bursa’da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası’nda milli karateci Eray Şamdan, 15. kez Türkiye şampiyonu oldu. Kendi sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Şamdan, gözünü Ekim ayındaki Dünya Şampiyonası’na diktiğinin sinyalini verdi. Eray Şamdan yaptığı paylaşımda, “15. kez Türkiye şampiyonluğu. Ekim ayında Budapeşte/Macaristan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımıza başlayacağız” ifadelerine yer verdi.