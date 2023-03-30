Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Tv100'de katıldığı canlı yayında izleyenlerin dikkatini çeken bir açıklama yaptı. Erbakan, idam cezasının getirilmesini istediklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı.Kadın cinayetleri ve 6284'e ilişkin soruya cevap veren Dr. Erbakan, tüm cinayetleri kapsayacak şekilde yeni bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Kadın cinayetinde de çocuk cinayetinde de, tacizde de idam cezası uygulanmalı. Allah vermesin, çocuğa taciz edip öldürüyor, 8 ay sonra serbest kalıyor. Böyle bir ceza olmaz ki.Aile içi şiddeti müstakil bir suç olarak TCK'ya ekleyelim. Ayrıca vücut bütünlüğüne karşı işlenen işkence gibi suçlara da indirim nedenlerinin uygulanmamasını sağlayalım. Tüm bunlara ilişkin çözüm önerilerimiz ve tedbirlerimiz var.

"KANAL İSTANBUL'A KARŞIYIZ"

Gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere katıldığı tv100'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, Kanal İstanbul'a karşı olduklarını söyledi.

"ASLA YAPILMAMASI LAZIM"

Bunları bilerek bizi kabul ettiler. Büyük Birlik Partisi de aynı şekilde. Çıktı dedi ki 'Kanal İstanbul'a karşıyız, asla yapılmaması lazım'. Biz de aynı fikirdeyiz. Yeniden Refah Partisi olarak 'Kanal İstanbul asla yapılmamalıdır' diye kitabımız var. Biz burada ortak müştereklerde birleştik bu mutabakat metninde ve bunların hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Ama BBP'nin de bizim de yanlış gördüğümüz noktalarda bu eleştiriler yapması son derece doğal" dedi.