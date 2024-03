Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İnegöl’de mitinge katılıp, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın ile İnegöl Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz için destek istedi. 'Mücahit Erbakan' sloganları eşliğinde karşılanan Erbakan, İnegöl’den hükümete yüklendi. Ekonomik sıkıntıların tek sorumlusu olarak hükümeti gösteren Fatih Erbakan, çözüm olarak Yeniden Refah Partisini gösterdi. Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, “Yeniden Refah Partisi gümbür gümbür geliyor” dedi.



Bursa’da Karacabey ve Kestel’in ardından İnegöl’e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, heykel önünde İnegöllülere seslendi. İnegöllülerin yoğun ilgi gösterdiği mitingde Erbakan, “ “Essalamü aleyküm, hepinizi hürmetle, selametle selamlıyorum ve bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bu meydanı böyle muazzam bir şekilde dolduran, yıllar boyu rahmetli hocamızı bağrına bastığı gibi bugün de bizleri bağrına basan siz değerli İnegöllülere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu meydanı gördüğümüz zaman, tüm Türkiye ve dünyaya İnegöl’den sesleniyoruz. Diyoruz ki İşte İnegöl, İşte Bursa, İşte Yeniden Refah, İşte Milli Görüş! Erbakan hocamızın da en büyük değeri verdiği İnegöl’ümüzde, sizlerle buluşmaktan duyduğumuz bahtiyarlığı ifade ediyorum. Cenab-ı Allah’a bunun için şükrediyorum, mitingimiz, günümüz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Şu manzarayı gördüğümüz zaman eskimeyen milli görüşçülerden, eski dönemlerdeki ilçe başkanlarımızdan emektar bir milli görüş çınarı ağabeyimizin bir programda yaptığı bir iki cümlelik ama manası çok büyük konuşmayı hatırlıyorum. Demişti ki ağabeyimiz “Partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapatamadılar.” Elhamdülillah. İnegöl’de milli görüşü gömmek yetmez, beton dökmek gerekir diyenlere İnegöl’den diyor ki beton değil, kurşun da dökseniz milli görüşü bitiremezsiniz. İnegöl yeni destanlar yazmaya hazır. O atmosferi bugün burada görüyoruz. Tabi ki Çok Değerli Belediye Başkan Adayımız Mehmet Kaygusuz başkanımızın da bunda çok büyük bir payı var. Allah kendisinden razı olsun. Taşın altında elini koydu, hizmet için, Allah rızası için, sizler için bu yolculuğa çıktı. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. En hayırlı hizmetleri nasip etsin. Aynen Mehmet Kaygusuz başkanımız gibi makam için değil, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için yola çıkan diğer adayımız da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sedat Yalçın başkanımız. Allah ondan da razı olsun. Bursa’nın derdiyle dertlendiği için, Bursalılara bir hizmetim olur mu diye rahatını bir kenara bıraktı. Allah onları mahcup etmesin, sizlere hizmetkar eylesin. Hepinize ayrıca teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine sözlerimizin başında bizleri şereflendirecek olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederek başlıyorum. Mübarek Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere bütün çile çeken, zulme uğrayan Müslümanların, ezilenlerin kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Bugün Bursa’ da Karacabey’de, Kestel’de., Dün Eskişehir’de Günyüzü’nde, Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te dolaştığımız bütün meydanlar bütün bir ağızdan bu sefer Yeniden Refah diyor, Yeniden Milli Görüş diyor Elhamdülillah. Normalde bir saatte yürünecek caddeyi Yeniden Refah adayları 3 saatte yürüyor. Dua edenler, üye olmak isteyenler çok. Böyle muazzam bir sevgi seline sadece Bursa’da değil, Tüm Türkiye’de karşılaşıyoruz. Allah bizleri sizlerin bu teveccühüne, bu sevgisine layık eylesin. Aynen Erbakan hocamız gibi hayırlı hizmetleri de bizlere nasip eylesin. Aziz milletimizin hayır duasıyla anılmasını eylesin. Bu gördüğümüz manzaranın ispatı Yeniden Refah Partimizin üye sayısı. 260 binden başlayıp aradan geçen 6 ayda 460 bine dayandık. Yeniden Refah Partisi 6 ayda %80’den fazla büyüdü. Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi demektir. Şimdi günlük 2500 üye artışı oluyor. Bir senede 1 milyon yapar. Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Arkasından bu tempoyla birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefini de aşacağız. Önce 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar, arkasından 2028’de iktidar olacağız inşallah. Bugün televizyonlar, gazeteler, yorumcular, anketçiler bizimle hiç ilgisi olmayan kişiler bile Yeniden Refah Partisi’nden söz ediyor. Bu seçimlerde oyunu artıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacak diyorlar. Araştırmalarda, anketlerde, çarşıda, pazarda, sahada tek Yeniden Refah Partisi rüzgarı esiyor. Oylarını ikiye mi üçe mi katlayacak bunun tartışmasını yapıyorlar. Biz de diyoruz ki bize 0.2 oy biçen aynı anket firması birkaç gün önce yayınladığı ankette Yeniden Refah Partisi’ni %7.2 olarak gösteriyor. Şimdi 0.2 gösterdiği seçimde %3 oy aldıysak, 7.2 gösterdiği seçimde siz düşünün kaç oy alacağız. Yüzde 20’nin üzerinde %30 lar olacak İnşallah göreceksiniz. Bu Milli Görüşün bereketidir. 69’da çekilen o ihlaslı besmelesinin bereketidir. Hala 55 sene sonra iktidara taşıyor. Hazine yardımıyla, medya gücüyle, iktidar gücüyle, dış güçlerin desteğiyle, on tane gazetenin parlatmasıyla değil, milletimizin samimi duasıyla, gayretiyle, Rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle “Tırnaklarımızla sökerek geliyoruz. “ Bizim dışımızdaki kesimlerin de ifade ettiği gibi Yeniden Refah olacak. İnşallah çok büyük sürprizle yapacağız. Hem İnegöl’de hem Bursa’da hem de Tüm Türkiye’de ahlaklı belediyecilik dönemini milletimizin özlediği dönemi başlatacağız İnşallah. Bu kadar uzun analiz etmenize gerek yok. Birincisi millet rantçı belediyecilikten bıkmış. Kibirli, gururlu, vatandaşla arasına duvar ören, torpilci, çifte standartçı, belediyeyi borca ve faize batıran, şatafatta sınır tanımayan, rüşvete yatkın hale gelmiş, milletin derdiyle dertleneceğine kendi makan aracının modelini düşünen, garibanın tezgahına müsaade etmeyen ama kendi kurduğu rant tezgahına dokundurtmayan rantçı belediyecilik ve aynı zamanda heykelci belediyecilik anlayışından milletimiz bunalmış, bıkmış. Biz dürüst, dürüst, merhametli, çalışkan, şeffaf belediye istiyoruz. Millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir belediye istiyoruz diyen milletimiz soluğu Yeniden Refah Partisi’nde alıyor. Yeniden Refah’ın temsil ettiği Milli Görüş’ün 89 ve 94’te belediyecilikte altın madalyaları da var o yüzden. O nedenle o görüşün o çizginin temsilcisi olan Yeniden Refah Parti’mize koşuyorlar. İkinci sebep belediye başkan adaylarımız aylardı sahada. Kimse belediye başkanına proje sormuyor. Benim yolum, tesisatım ne olacak diye nadiren soruyorlar. Peki ne soruyorlar. Emekli amca diyor ki şu torbaya bak. 150 gr kıyma var bunun içinde diyor. 6 kişiye bu 150 gr kıymayla yemek yapacak. Emekli teyze önümüzü kesiyor. Maydonoz var, havuç var, domates var. 200 lira verdim diyor. Şimdi İstanbul’da Ramazan Pazarı kurulmuş. Tek bir hurma tanesi 15 liraya satılıyor. Mübarek Ramazan geldi, bu vatandaş hurma nasıl alacak? Çankaya’da pazara gittik. Tek bir incir tanesini koydu: 15 TL. Kilosundan bahsetmiyorum. 4 kişilik ailenin aylık damacana su parası minimum 1200 lira hesap ediliyor. Etin kilosu 600 lira, peynir 300 lira. Bir litre süt 50 liraya dayanmış. İşte enflasyon rekor kırdı. Yüzde 67’yle 15 ayın en büyük enflasyonu. Hani düşecekti? Yıllardan beri aynı hikaye. Önümüzdeki ay daha da artacak. Nisan ayında dolar kuru 19 liraydı. Bak şimdi 33 lirayı geçti. Seçime kadar bu gidişle 38 lira olursa şaşırmayın. İki seçim arasında dolar kuru ikiye katlamış. Bana ne dolar kurundan diyemiyoruz. Şu ülkede her aldığın üründe ham maddesi, malzemesi, üretimi yurt dışından geliyor. Türkiye’de ürettiğin ürünün ham maddenin yüzde 82 oranında dışarıdan getiriyorsun. Dolayısıyla doların bu artışı enflasyonu da daha çok patlamasına neden olacak. Merkez Bankası diyor ki yıl sonunda dolar 40 lira olacak. Kendi söyledikleriyle kendileri çelişiyor. Doların 45 liraya çıktığı yerde enflasyon düşer mi? Daha da artar, alım gücümüz düşer. Böyle bir noktada emekliye 10 bin lira maaş veriyor. Bozdur bozdur harca. Bu ne demek? 6 kilo pastırma parası demek. 30 sene çalıştın, hizmet ettin. Ayda sadece 6 kilo pastırma alabiliyorsun. Şimdi bayramda 3 bin lira daha vereceğim diyor. Emekli torununa harçlık vermeye korkuyor. Açlık sınırı 19 bin lira olmuş. Emekli maaşı 10 bin. Bir hafta bile karın doyurmak mümkün değil. İnsaf edin. Yoksulluk sınırı 53 bin lira olmuş. 4 kişilik bir ailenin evine 53 bin liranın altında para giriyorsa o aile fakir aile statüsünde. Bu hesapla Türkiye’de halkın yüzde 85’i yoksul. Yüzde 45’i açlık sınırının altında. 35 milyon insan yapar. Böyle bir ortamda millet bu krizi görünce, adaletsizliği görünce Yeniden Refah’a yöneliyor. Niçin? Erbakan hocamızın başbakan olduğu o dönemi çok iyi hatırlıyorlar. Ne oldu o zaman? Erbakan hoca işçiye, memura, emekliye yüzde 100-200, bağ-kura yüzde 320 maaş zammı verdi. Bu ay 10 bin lira lira alan emeklinin maaşının 42 bin lira olması demek. Bunu Erbakan hoca yaptı. Emekliler sayıp bankaya koştu. Erbakan geldi, Milli Görüş geldi, böyle oldu. Uzaydan para gelmedi. Denk bütçe yapıldı. 11 ay içerisinde yaptı. Havuz sistemini yaptı. Faiz giderlerinden kurtuldu. İsrafı önledi, yolsuzlukları önledi, rant hortumlarını kesti. Milli Kaynak paketleriyle kaynak üretti. Yılda 70 milyon dolar yapar. O zaman da ekonomik kriz vardı. Kasa tam takırdı. Erbakan hoca 20 sene iktidarda kalmadı. 11 ayda yaptı. Bu sene bütçeden faize ödeyeceğiniz bütçe ne kadar? 1.25 trilyon. Sadece devletin borç faizi. Öbür taraftan milyonlarca emeklinin maaşının 17 bin lira olmasın bedeli 4 trilyon. İşte gördün mü? Bunun için önemli. Denk bütçe yapılsın dedik. Bu kaynak millete aktarılsın dedik. Borç, faiz, zam devam ettiler. O yüzden bu faiz milyonlarca emekliyi süründürdü. İşte bütün bunların kurtulmanın yolu 96-97 yılındaki anlayışıyla, havuz sistemiyle, milli kaynak paketleri harekete geçirerek, mutabakat metnine de yazdık. 2028’de Milli Görüş, Yeniden Refah iktidarı yazdı. Bu bakımdan 31 Mart’ta sandıkları patlatmamız önemli. 1 Nisan’da Ahlaklı belediyecilik başlatılması, ve 2028’de iktidara yürüp bu fakirlikten kurtulmak için çok önemli. Cenab-ı Allah milli görüşle güldürmeyi nasip etsin. Bize Gazze’yi soruyorlar. Siz Belediye seçimleri diyorsunuz ama kanımıza dokunuyor diyorlar. Biz bu kadar mı aciziz? Ablukayı kıramıyor muyuz? Gıda yardımı neden yapmıyoruz diyorlar. Çok haklılar. Gereken adımlar atılmıyor. Bakın biz İsrail’le olan ihracatı durdurmadık. Orada yavrulara bir damla suyu çok görüyorlar. Biz gemiler dolusu malzeme gönderiyoruz. Bu utanca son verilmesi lazım. Malatya’ya radar üssü kurmuşlar. Onları korumak bize mi kaldı? Bu adım da atılmadı. Bu vahşete fiili olarak destek olan Amerika’nın İncirlik Üssü’nü kapatalım. Biz bağımsız bir ülke değil miyiz? Çıkıp gitsinler. Biz bunları beslemek zorunda mıyız? Bu adım da atılmadı. Lahey’e şikayet eden Güney Afrika Ülkesi. Tel Aviv’deki büyükelçimizi bile çekmedik. Erbakan Hoca 1974’ten Amerika’ya İngiltere’ye rağmen Kıbrıs Harekatı’nı gerçekleştirdi. Amerika bütün tehditlere rağmen kılını bile kıpırdatamadı. Ambargo uygulayınca Erbakan Hoca üssü kapattı. Dünya başımıza mı yıkıldı ne oldu? İşte milletimiz bu duruşu bekliyor. Somut adım bekleniyor, yaptırım isteniyor. Bunu yapabilecek ruhun Yeniden Refah’ta olduğunu biliyorlar. İnşallah 31 Mart’ta alacağımız sonuç Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacak. İnşallah buna vesile olacağız. Ahlaklı belediyecilik diyoruz. Ahlaklı Belediye Başkanı milletin derdine derman görür. Cenab-ı Allah’ın rızasını alır. İşte bu anlayışla belediyecilik yapılınca o belediye de ne rüşvet oluyor, ne adaletsizlik oluyor. Efsane hizmetler gerçekleştiriliyor. İnşallah yeniden bu ruhu canlandıracağız. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışacaklar. Onlar da geçmiş dönem başkanlarımız gibi tarihe geçecekler. Son olarak şunu söyleyeyim. Diyorlar Ey İnegöllüler yerel yönetimlerde seçtiğiniz adayın partisi, iktidar adayla aynı olmazsa hizmet gelmez. Ne münasebet? Bunun en güzel cevabı bizde var. Refah Partili belediyeler geçmiş dönemde iktidarda Refah Partisi olduğu için mi yaptı? Hayır. İman varsa, İmkan da vardır dediler. İktidar partisi ne olursa olsun o efsane hizmetleri yaptılar. Milletimizin yüzü güldü. Besmeleyi çekip, kollarını sıvayacaklar. Ahlaklı belediyecilik için hizmete başlayacaklar. Cenab-ı Allah bu gayretli çabamızı zaferlere vesile kılsın. 2028’de milli görüş iktidarıyla bütün mazlumların da kurtuluşuna vesile eylesin. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Essalamü aleyküm. Allah hepinizden razı olsun." dedi.