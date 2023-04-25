Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar getirdiği vaadine tepki gösterdi:

ANKARA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Sincan, Etimesgut ve Mamak ilçelerini ziyaret etti.

Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara İl SKM Başkanlığı tarafından organize edilen ziyaretlerde ilk olarak Sincan ilçesi Vatan caddesinde ‘Sevgi Yürüyüşü’ yapıp vatandaşlarla sohbet etti. Sincan’da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erbakan sonrasında geldiği Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Binası önünde, seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi.

14 Mayıs’ta milletin Cumhur İttifakı’nı zafere taşıyacağını inandığını belirten Erbakan, kendilerinin de stratejik bir karar alarak ittifaka katıldıklarını söyledi.

Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekili adaylarını eşlik ettiği Erbakan, “Böyle bir noktada, bu ülkeyi, bu vatanı, bu devleti, yedili karanlık masaya yedili kaos masasına teslim etmeye vesile olmamak adına Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar aldık. Bu kararımız son derece stratejik bir karardır ülkemiz için milletimiz için alınmış bir karardır ve kazanımlarımızın kaybedilmesine fırsat vermemek adına alınmış bir karardır” ifadelerini kullandı.

4-6 yaş arası çocukların Kur'an kurslarına gitmelerini ‘çağ dışı’ olarak niteleyen CHP zihniyetini eleştiren Erbakan, “'Okul öncesi 5 yaşında bir çocuğa Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir, çağ dışı bir davranıştır' diyorlar. Bin sene boyunca İslam'a bayraktarlık etmiş bir ecdadın torunları bu millet. Kur'an için, ezan için, bayrak için şehit düşmüş, savaşlar vermiş, şehit kanıyla sulanmış topraklarda yaşayan bir millet elbette ki çocuğuna Kur'an öğretecek, elbette ki çocuğuna dinini öğretecektir. Öbür taraftan ‘Ayasofya'nın müze olarak kalması lazımdır' diyenler var ‘Ayasofya'nın cami olması yerinde bir hareket olmadı' diyenler var. Düşünebiliyor musunuz daha şimdi bu aziz milletin oylarına ihtiyaçları olduğu sırada bunları söylerlerse yarın bir gün iş başına gelince neler yaparlar siz düşünün” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ YOK

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 300 milyar dolar seçim vaadi üzerinden eleştiren Erbakan, “Ekonomi ile ilgili ortada bir kaynak paketi yokken, ortada bir çözüm önerisi yokken, üretimi, istihdamı ve ihracatı yükseltmeye yönelik, ABD dolarına bağımlılıktan kurtulmaya yönelik, faizden kurtulmaya yönelik, adil paylaşıma yönelik somut bir çözüm önerisi, bir proje yokken üstüne 'ben Londra'dan, Amerika'dan 300 milyar dolar borç para buldum ve bu borçla size hizmet edeceğim' diyor. Bizim zaten borcumuz var ve biz bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen de bunun üstüne 300 milyar dolar borç getireceğim diyorsun” dedi.

BORÇ VE FAİZ EKONOMİSİ

Millet İttifakı ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın düşük faizle daha büyük krediler alınmasına yönelik vaatlerini de eleştiren Erbakan, “Eskiden ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan bir diğer parti başkanı ise ‘ekonomiyi nasıl düzelteceksin' diye sordukları zaman ‘düşük faizle çok daha hızlı çok daha büyük miktarda kredi alacağım, böylece Türkiye'yi yöneteceğim' diyor. Yahu bir zaten borçtan krediden kurtulmamız gereken bir noktadayız. Üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçiş yapmamız gereken bir noktadayız. Ekonomiyi nasıl çözeceksin deyince 7'li masanın ortakları ‘ben daha çok borç getireceğim, daha düşük faizle daha kolay borç getireceğim' diyor. Borçtan, faizden başka söyledikleri bir şey yok. Borca faize batıracaksın, ekonomiyi de düzeltemeyeceksin, paylaşımda adaleti de sağlayamayacaksın bir de üstüne üstlük inanç özgürlüğümüzü elimizden alacaksın, kaç senelik kazanımlarımızı elimizden alacaksın” ifadelerini kullandı.

Etimesgut Parti İlçe Binası önündeki konuşmasının ardından Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası’nı ziyaret eden Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi. Erbakan son olarak Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Parti otobüsü üzerinden burada da vatandaşlara seslenen Erbakan, “7'li masanın söylemlerini, vaatlerini ve açıklamalarını sizler de görüyorsunuz. HDP'nin 2019'da yayımladığı 11 maddelik tutum belgesini 'tamamıyla onayladık ve mutabakat metnimize koyduk' diyor CHP'nin genel başkan yardımcısı. HDP'nin mutabakat metninde yerinden ve yerinden yönetimin tesis edilmesi var. Bunun manası özerklik verilmesi ve Allah vermesin Türkiye'nin eyaletlere bölünmesi demek. Sadece bu değil, bütün terör operasyonlarının durdurulması, Suriye'nin kuzeyindeki terör mücadelesinin durdurulması, Mehmetçiğin oradan geri çekilmesi yani oranın PYD ve YPG'ye bırakılması demek. İşte 7'li masa dediğimiz bu.”