Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri’nin turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi konusunda istişarelerde bulundu.

Köklü geçmişe sahip Kayseri ilinin aynı zamanda bir turizm şehri olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, turizm pastasından Kayseri’nin daha çok pay alması ve Kayseri’nin tanıtımı konusunda sadece sektör temsilcilerine değil şehrin tüm dinamiklerine büyük görev düştüğünü kaydetti.

Kayseri’de bu konuda iyi bir uyum olduğuna da dikkat çeken Rektör Karamustafa, gerek Kayseri gerekse Erciyes Kayak Merkezi’nin turizmde daha nitelikli hale gelmesinde Kayseri Üniversitesi olarak üzerlerine düşün görevi fazlasıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise turizmci kimliğiyle Kayseri şehrine ve Erciyes’e yaptığı katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya teşekkür etti.