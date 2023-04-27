Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık’a yapılacak büyük ve küçük tekne barınaklarının projeleri ile 4 yeni tekne barınağı ve feribot iskelesi projesinin yanı sıra Marmara Saraylar Limanı ile Erdek Feribot İskelesi yapımı için de kolları sıvadı.

Marmara Saraylar Limanı ile Erdek Feribot İskelesi yapımı için çalışmalar son hız devam ederken, kati projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında askıya çıkmaya hazırlanıyor.

Erdek Feribot Limanı’nda yıpranmış olan rıhtımlar yeniden düzenlenerek -3 metre derinliğinde 500 metre uzunluğunda yeni rıhtımlar oluşturulacak. Bu rıhtımlara ek olarak teknelerin bağlanabileceği 520 metre uzunluğunda yüzer iskele ve 100 metre uzunluğunda yüzer dalgakıran tasarlayan Büyükşehir Belediyesi; uzunlukları 6 ila 15 metre arasında değişen 280 teknenin, liman içerisinde güvenle demirleyebilmesini sağlayacak. Liman içerisinde yapılan değişikliklerin yanı sıra; Liman Başkanlığı’nın batısında bulunan denizalanı, 120 metre uzunluğunda bir dalgakıranla korumaya alınarak 60 adet balıkçı teknesine hizmet verecek şekilde yapılacak. Yeni tasarlanan balıkçı limanının doğusunda oluşturulacak dolgu alanı ve 45 metre uzunluğundaki iskele, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilecek.

Yapılan saha incelemeleri sonucunda Saraylar Limanı’nın ciddi bir kapasite artışına ihtiyacı olduğunu belirleyen Büyükşehir Belediyesi; limanı dalgalara karşı koruyacak 490 metre uzunluğunda bir dalgakıran ve iç basende toplamda yaklaşık 550 metre uzunluğunda, -14 metre derinliğinde yeni rıhtım oluşturacak. Yapılacak yeni dolgu alanı ile limanın stok sahası ihtiyacı giderilecek, mevcuttaki rıhtımlar yenilenerek toplamda 370 metre uzunluğunda ve -10 metre derinliğinde düzenlenecek. 4 adet gemiyi aynı anda kabul edebilecek olan limanın içerisine güvenli şekilde yanaşabilecek gemi tonajı 40 bin DWT olarak belirlendi. Tasarlanan proje ile Saraylar Limanı’nın mermer ve mermer ürünleri ihracatı artırılarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak.