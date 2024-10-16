Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla, ilçede aronya üretimi yapan Kimya Yüksek Mühendisi Elif Ünver’i eşiyle birlikte ziyaret etti. Kadın çiftçilerin tarıma katkılarını vurgulamak ve kutlamak amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette, Kaymakam Atasoy kadınların tarımdaki rolüne dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Atasoy, kadın çiftçilerin üretime kattığı değeri şu sözlerle dile getirdi: "Bereketli topraklarımıza emek ve alın teriyle katkıda bulunan, üretime güç katan tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü yürekten kutluyorum. Aronya üretimi yapan kadın çiftçimiz Elif Hanım’ı eşimle birlikte ziyaret ederek, tarıma sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettik."

Kaymakam Atasoy’un ziyareti, kadın çiftçilerin tarımdaki rolünü bir kez daha gündeme taşırken, Elif Ünver gibi başarılı kadın girişimcilerin tarım sektöründe örnek teşkil ettiğini ortaya koydu. Aronya gibi katma değeri yüksek bir ürünün Erdek’te yetiştirilmesi, bölgenin tarım potansiyelinin artmasına önemli katkı sağlıyor.

Elif Ünver, aronya üretimindeki başarısıyla yalnızca tarıma olan ilgiyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki diğer kadın çiftçilere de ilham veriyor.