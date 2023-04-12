Balıkesir’in Erdek ilçesinde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış şiddetini arttırarak yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli bir şekilde devam eden yağmur yağışı dakikalar içerisinde Erdek merkezinde bir çok cadde ve sokağın göle dönmesine sebep oldu. Çoğu vatandaş, göle dönen cadde ve sokaklarda karşıdan karşıya geçemezken bazı vatandaşlar ise suyun içerisinde yürümek zorunda kaldı. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı Erdek’te, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.