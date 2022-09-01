ERDEK TİCARET ODASI'NDAN

VERGİ KAYITLARINI KONTROLE DAVET



5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83'ncü maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.



Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 29 Ağustos 2022 Pazartesi -05 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında Oda Genel Sekreterliği’nde incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için vergi dairesinden alınmış olan vergi mükellefiyetini gösterir resmi evrak ile başvurunun yazılı olarak yapılması gerekmektedir.



Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin Oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

İlanen tebligat olunur.

Önemle duyurulur.



Erdek Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığı