Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdek Hükümet caddesinde öğle saatlerinde hastane istikametine doğru seyir halinde olan 10 AKB 706 plakalı motosiklet ile ana yola çıkış yapan 59 PE 374 plakalı otomobil çarpıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini gerçekleştirdiği motosiklet sürücüsünü Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle, ayağından hafif yaralanan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.