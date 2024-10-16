Balıkesir’in Erdek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Erdek ilçe girişi Murat Bayırı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 10 AJG 094 plakalı otomobil, Yusuf Şenol’un kullandığı 10 E 9414 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Yusuf Şenol (80) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Şenol’u Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.