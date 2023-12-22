Balıkesir’in Erdek ilçesinde Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bandırma İstihbarat Büro Amirliğiyle birlikte yapılan çalışmada 4 kişi yakalandı.

SEAH personeli işaret dili eğitimi aldı SEAH personeli işaret dili eğitimi aldı

Erdek ilçesi Zeytinli mahallesinde 10 ALM 291 plakalı aracı durduran polis ekipleri, şahısların üzerinde ve yere attıkları paket içerisinde toplam 15 gram metamfetamin ve 1 adet pipe ele geçirildi, araçta bulunan 3 şahıs H.T, B.A ve K.T.Ç uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı, araç sürücüsü K.B hakkında suç işlenmesine yardım etme suçundan tahkikat başlatıldı.

Kaynak: iha