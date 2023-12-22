Balıkesir’in Erdek ilçesinde Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bandırma İstihbarat Büro Amirliğiyle birlikte yapılan çalışmada 4 kişi yakalandı.

Erdek ilçesi Zeytinli mahallesinde 10 ALM 291 plakalı aracı durduran polis ekipleri, şahısların üzerinde ve yere attıkları paket içerisinde toplam 15 gram metamfetamin ve 1 adet pipe ele geçirildi, araçta bulunan 3 şahıs H.T, B.A ve K.T.Ç uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı, araç sürücüsü K.B hakkında suç işlenmesine yardım etme suçundan tahkikat başlatıldı.