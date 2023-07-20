Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada toptancı aracı yayalara çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Cumhuriyet Meydanından çıkış yapmak isteyen toptancı aracı geri manevra yaptığı sırada arkasında bulunan iki yayaya çarptı. Yayalardan 1 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıyı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri yaralamalı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.