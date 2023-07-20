Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Mauro Icardi transferi ile ilgili, “Icardi’nin eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Onun birkaç tane daha testi kaldı. Testlerin ardından gelecekler” dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Medicana Sağlık Grubu ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın hedefinin Avrupa’nın en iyi 10 takım arasına girmek olduğunu söyleyen Erden Timur, “Hedefimiz Avrupa’da ilk 10 takımı arasına girmek. Sürdürülebilir şekilde futbolun en büyük 10 takımının arasında olmak. Kısa vadeli hedefimiz de tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Bunları başarmak için finansal yönetim gelir yönetimi çok önemli” diye konuştu.

“Icardi, eşinin testlerinin ardından gelecek”

Geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin transferi ile ilgili konuşan Timur, “Icardi’nin eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Onun birkaç tane daha testi kaldı. Testlerin ardından gelecekler. Bakambu ile ilgili herhangi bir şey söylemem mümkün değil. Ben transfer sürecinde stratejiyi anlatabildiğim kadar anlatıyorum. İlk maçtan önce boş olan pozisyonlara takviye yapacağız. Herkesin heyecanını ve bu konudaki arzusunu anlıyorum ama transfer bedelleri yaklaşık olarak 2,5-3 kat arttı ve belli oyuncuların maaşları Suudi Arabistan etkisinden dolayı arttı. Bizim de gelirlerimiz öyle artmadı. Tersine yüzde 35-40 azaldı. Dolayısıyla o sabrı göstermemiz lazım. Farklı sponsorluk katkılarıyla da ikinci aşamada transferini sonuçlandıracağımız 3-4 oyuncu daha var. Onları da bir sonraki aşamada yapacağız. Onlar da ikinci turdan önce olacaklar. Bu bağlamda Mauro’nun da gelişi eşinin o iki tane yapılacak testine bağlı” ifadelerini kullandı.

“Boey ve Nelsson’da bizim amacımız bu takımda kalmaları”

Sacha Boey ve Victor Nelsson’u takımda tutmak istediklerini ifade eden Erden Timur, “Bu sene Galatasaray’da satılacak oyuncu diye beklenen Sacha Boey ve Victor Nelsson. Diğer oyuncular için Mustafa Mohamed vardı zaten kullanıldı. Genç oyuncularımız var onları daha farklı düşünüyoruz. O yüzden aslında Galatasaray’ın birikmiş bir oyuncu satacak imkanı yok. Geçen sene bazıların ile kiralık, bazıları ile de kısa süreli sözleşme yaptık. Neredeyse 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Fakat amacımız Şampiyonlar Ligi. Dolayısıyla şu dönemde Avrupa’da da herkes oyuncusunu satmıyor çünkü yerine oyuncu koyunca nasıl bir maaşla koyacağı belli olmadığı için fiyat dengesizliği sebebiyle. Bizde de aynı şey var. Kadromuzu belli bir kısımda değiştireceğiz. Bizim değerli oyuncularımızdan beklenen gelirle ilgili sadece 2 oyuncu için bekleniyordu. O iki oyuncuda da bizim amacımız bu takımda kalmaları. Satmak da istemiyoruz. Oyuncuların da kararları bu yönde olduğu vakit tabii ki biz tutma yönünde karar alacağız. Hedefimiz sadece Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak değil. Diğer oyunculardan da tabii ki belli gelirler elde edilecektir. Sponsorluk gelirlerine bu kadar yüklenmemizin en büyük nedenlerinde bir tanesi; takımımızı finansal fair play açısından oyuncu satmayarak, satmak zorunda olmayarak korumak. Tabii oyuncuların gitmek istemesi ve bunu kafalarına koyması bunlar başka konu. Şu an için böyle bir şey yok ama akılları bundan sonraki süreçte karışır mı? O da işin diğer kısmı” şeklinde konuştu.

“Talisca ve Dominguez, gündemimizde yok”

Anderson Talisca ve Nicolas Dominguez transferlerinin gündemlerinde olmadığını vurgulayan Timur, “Anderson Talisca ve Nicolas Dominguez, şu an için gündemimizde yok. Nicolas Dominguez’e Galatasaray’ın ilgisi olduğunu dün hep birlikte öğrendik. Sorduk arkadaşlara ilgisi olan var mı diye. Muhakkak tabii onlar da iyi oyuncular. Talisca 10 milyon Euro maaş alıyor. Dolayısıyla bu anlamda ilgimiz yok. İsteriz ki daha düşük maaş seviyesiyle böyle oyuncular yer alsın ama şu an için böyle bir ilgi yok” dedi.

“Bir oyuncu ‘Galatasaray’a geliyor’ diye yazılıyorsa oyuncu hangi takıma gidecekse o yazdırıyordur”

Transfer döneminde oyuncuların rakip takımlara yazılması ile ilgili de konuşan Erden Timur, “Bir oyuncu Galatasaray’a yazılıyorsa diyorum ki ‘Acaba rakip takıma mı gidecek?’ Çünkü hiç bilmediğimiz oyuncular yazılıyor bize. Hiç görüşmediğimiz oyuncularla ilgili çıkıp menajerleri adına açıklama yapıyorlar. Sebastian Szymanski ile ilgilide de yaptılar. 15 defa aramışım ben güya. Öyle bir şey olmadığını adamların menajeri resmi olarak düzeltiyor. Benim mesajlarım var, ‘Bizim bu maaş seviyelerine çıkamayacağımız için size hayırlı olsun’ diye. İyi oyuncuya bonservis verirsiniz ama yüksek maaş verdiğinizde onu yüksek maaşla bonservisiyle satmanız da çok zor. Bu genelde oluyor herkesi bu anlamda farkındalığa davet ediyorum. Bir oyuncu Galatasaray’a geliyor diye yazılıyorsa oyuncu bir sonraki gün hangi takıma gidecekse o yazdırıyordur. Bunu da artık belli etmeden yapmalarını rica ediyorum. Bu kadar da belli edilmesin” şeklinde sözlerini noktaladı.