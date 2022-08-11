Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan hidroelektrik santrallerinin açışında yaptığı konuşmada, ''Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan hidroelektrik santrallerinin açışında yaptığı konuşmada et fiyatları ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "(Tarım Kredi Kooperatifleri) Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Tarım Kredi Kooperatifi, 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın ve vatandaşımı koruyacaksın" ifadelerini kullandı.