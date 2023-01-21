

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa da.

Toplu açılış töreniyle Bursa programına başlayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı binlerce insan Gökdere Meydanı'nda bekledi. Miting alanında açılış konuşması yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, binlerce vatandaş tarafından karşılandı.