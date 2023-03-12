Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da çadırkent ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Kırıkhanlılar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

VATANDAŞLARIMIZIN YARDIMINA KOŞTUK

2 büyük deprem ve onları izleyen binlerce artçı sarsıntı 21 ilimize ulaşan geniş bir alanda hissedildi. Ancak bu depremler 11 ilimizin 62 ilçesinde hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Üstelik deprem günü ve takip eden birkaç gün ülkemizde ağır kış şartları hakimdi. Deprem ulaşım ve haberleşme altyapısına da ciddi zarar vermişti. Buna rağmen devlet olarak tüm gücümüz, personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk.

ALTINDAN KALKTIK, KALKIYORUZ

Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce TIR malzemeyi bölgeye gönderdik. Gelen yardımları ve tahliye olan insanlarımızı organize etmek için Bakanlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle, gece gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altında kalktık, kalkıyoruz.

DEPREM BÖLGESİNE SEL OLUP AKTIK

Devlet ve millet hep beraber tek yürek olarak deprem bölgesine adeta sel olup aktık. Kamu görevlileri ile ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devletimiz sahadaydı. Belediyelerimiz, başkanları, personelleri, araç gereçleri ile ilk günden itibaren buradaydı. Bunlarla beraber ülkemizin dört bir ucundaki ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi, malzemeyi bölgeye yönlendirdik.

MUHALEFET 'HAVALİMANINI BİZ ONARDIK' YALANINI ORTAYA KOYDU

Hatay Havalimanını 1 hafta içinde yeniden işler hale getirerek çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Gel gör ki ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya koydu. Yaptıkları böyle bir şey yok. Ben Serinyol'a geldiğimde Genel başkanvekilim Binali Yıldırım Bey'i hemen geçin havalimanına burada havalimanının yapımında emeğin var orada basın toplantısında da yap ve bunların yalanını ortaya koy. Binali Bey orada basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı böylece devreye alınmıştı.

GEREKEN TALİMATLARI VERDİK

Ülkemizin zor gününde bizimle dayanışma sağlayan herkese yurt içi ve yurt dışındaki gönül dostlarımıza bir kez daha milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Biz de önce depremden hemen sonra 8 Şubat'ta müteakiben 20 Şubat'ta iki kez Hatay'a geldik. Hem depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun, taziye dileklerimizi sunduk. Hem de çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdik. Bugün 3. kez Hatay'a gelmiş oluyorum.

HATAY'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Geçen sefer olduğu gibi Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte bu ziyaretleri yaptık, Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Deprem gününden itibaren Hulusi Akar ve sayın Fahrettin Koca buradaydı. Diğer bakanlarımız da kendi alanlarındaki faaliyetleri kontrol etmek üzere defalarca Hatay'a geldi, Süleyman Soylu geldi, Murat Kurum geldi, Vahit Kirişci geldi burayı taradılar, yalnız bırakmadılar.

YAPILAN ÇALIŞMALARI BİZZAT DENETLEYECEĞİZ

Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek sizlerle dertleşecek yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz. Başkanlığımdan bugüne Hatay'a yaptığımız altyapı ve üstyapı yatırımlardaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir.

YENİ KONUTLAR İÇİN HAZIRLIKLARI SÜRATLE YÜRÜTÜYORUZ

Yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da inşa edeceğimiz konut sayısı 15 bin 785'tir. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Yer seçimi yapan her safhada hemen inşaata başlıyoruz. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayıp sahiplerine teslim etmektir.

DEPREM BÖLGESİNDE 426 BİN ÇADIR KURDUK

Hak sahibi herkesin zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda 3 oda 1 salondan oluşan evlerde güvenli, huzurlu, mürevveh bir şekilde hayatını sürdürmesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Geçici barınma merkezlerine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İlk anda mecburen çadır kentlerle attığımız adımları inşallah şimdi konteyner kentlerle devam ettiriyoruz. Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şimdiden neredeyse her gün 1000 konteynerin kurulumunu tamamlayıp yaşama hazır hale getirecek kapasiteye ulaştık.

KULLANMA SUYUNDAKİ SIKINTININ ÇÖZÜLEMEDİĞİNİ BİLİYORUZ

Hatay'da TSK'nın iki gemisini hastane olarak değerlendiriyor Enerji Bakanlığı'mızın temin ettiği gemileri barınma amaçlı olarak kullanıyoruz. Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla birlikte kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınması ve arıtma tesislerinin aktif hale gelmesiyle bu mesele de çözülecektir.

İŞİ GÜCÜ YALAN, BAŞKA SERMAYESİ YOK

2 bin 640 geçici iş yer ile esnaflarımızın faaliyetlerini yürütebilmelerini temin ediyoruz. Hanelerimize yapılan 10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmak üzeredir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. Şartları karşılayan haneler için 15'er bin lira taşınma, 3 ile 5 bin lira arasında kira destekleri de başlamıştır. Çiftçilerimize destekleme ödemelerinin peşin yapılmasından, hayvan ve yem hibesine kadar pek çok kalemde hizmet veriyoruz. Ama akşam yalan sabah yalan, ana muhalefetin başındaki zat çitçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan, başka sermayesi yok. Böylesine büyük bir afette biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. Kardeşlerim insan iradesini aşan hususların olmaması kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz, akşam yalan sabah yalan böyle bir iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla beraber buralarda oldum, tüm heyetim bakanlarım daha anında ilk gün kendilerini buralara gönderdi.