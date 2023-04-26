Rahatsızlığı dolayısıyla bugün Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Erdoğan, söz konusu hattın Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını "Milletimize hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Hatırlanacağı gibi Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımıyla faaliyete geçti.

Rahatsızlığı dolayısıyla bugünkü törene katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

405 kilometre uzunluğundaki yeni hat ile birlikte Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyonun bulunduğu hat Ankara-Sivas kesimindeki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürürken, 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesimi ise 1 saate indi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor.

Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.