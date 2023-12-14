Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına acilen son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız desteğin çekilmesinin ateşkese hızlı bir çözüm getirebileceğini ifade etti. Bu yöndeki taleplerin hem dünya hem de ABD kamuoyu tarafından güçlü bir şekilde dile getirildiğini belirten Erdoğan, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının ABD'nin tarihi sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, İsrail'in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel anlamda olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının en mantıklı ve kalıcı çözüm olduğunu vurguladı.

Görüşme sırasında ayrıca F-16 konusu da gündeme geldi.