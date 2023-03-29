

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Son grup toplantısının ardından Erdoğan ile görüşen Durmuş, "27.dönem 6. Yasama Yılının son grup toplantısına Belediye Başkanımız Sn. Alper Taban ile birlikte katılım sağladık. Akabinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bularak İnegöllü kardeşlerimizin hürmetlerini ve temennilerimizi ilettik, emirlerini başımızın üzerine aldık. Rabbim, Seni başımızdan eksik etmesin inşaallah..." dedi.