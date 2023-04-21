Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda attığımız adımlarla, hem insanımızın hayat kalitesini yükseltiyor, hem yatırımla, istihdamla, üretimle ülkemizi büyütüyoruz. Depreminden yangınına, selinden heyelanına pek çok afet riskiyle karşı karşıya olan ülkemizde, altyapısı ve konutlarıyla hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı’nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Konuşmasının başında, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin günlük hayatında bazı sıkıntılar yaşadığının doğruluğuna işaret ederek, küresel sağlık krizlerinin, bölgedeki savaşların ve bunların dünya ekonomisine etkilerinin kendilerine de yansımaları olduğunu ifade etti. “Aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle, bu etkileri en aza indirmenin gayreti içindeyiz” sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim yaptığımız işlerin amacı bu sıkıntıları kökten çözmektir. Ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kalıcı olarak kurtarmanın yolu, işte açılışını yaptığımız bu eserlerden, hizmetlerden, yatırımlardan geçiyor” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz İHA-SİHA derken, TCG Anadolu derken, Kızılelma, Millî Muharip Uçak derken, sadece savunma sanayi ürünlerinden bahsetmiyoruz. Bizi asıl sevindiren, bu ürünlerin gerisindeki teknoloji birikimidir. Çünkü teknoloji demek, tasarımıyla, yazılımıyla, araştırma-geliştirmesiyle, üretimiyle, ihracatıyla iş demektir, istihdam demektir, gelecek demektir. Yıllarca başkalarının teknolojilerini hayran hayran seyretmek mecburiyetinde bırakıldık.”

“DEPREM RİSKİ YÜKSEK YERLERDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYORUZ”

Tasarımından üretimine her safhasına kendi damgalarını vurdukları ürünlerle beraber, artık dünyada teknolojide söz sahibi olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere; bilgilerini, kabiliyetlerini, enerjilerini başka ülkelerin şirketlerinde değil, kendi vatanlarında kullanabilme imkânı sağladıklarını belirtti.

Aynı şekilde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda attıkları adımlarla, hem insanların hayat kalitesini yükselttiklerini, hem yatırımla, istihdamla, üretimle ülkeyi büyüttüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Depreminden yangınına, selinden heyelanına pek çok afet riskiyle karşı karşıya olan ülkemizde, altyapısı ve konutlarıyla hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken 1,2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik. Özel sektörümüzün de katkılarıyla, ülkemizi bu alanda 20 yıl öncesine göre çok iyi bir seviyeye getirdik. Ama bunu yeterli görmüyoruz. İstanbul başta olmak üzere, deprem riski yüksek yerlerdeki kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.”