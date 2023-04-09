AK Parti'de milletvekili aday listesi büyük ölçüde şekillendi. Çalışmalarda sona gelindi. Liste bugün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Milletvekili adayı olabilmek için 6 bin 25 aday adayı başvuruda bulundu. Temayül yoklamasının ardından 14 alt komisyon aday adayları ile yüz yüze görüştü.

Hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu.

ADAY TANITIM TOPLANTISI

Aday listelerine son şeklini vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantılar yapıldı. Aday listelerinin oluşturulması için yoğun mesai yürütüldü. AK Parti’de 11 Nisan’da yapılması planlanan aday tanıtım toplantısı için de çalışmalar devam ediyor.

GERİ SAYIM

14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken, Ankara'da partilerin genel merkezlerinde milletvekili aday listelerini oluşturmak için yoğun bir mesai var. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.

LİSTEDEN SON BİLGİLER

AK Parti’de milletvekillerinin yüzde 70’i değişmesi bekleniyor. 3 dönem kuralının ‘istisnasız’ uygulandığı, kadın milletvekili aday sayısının geçen döneme göre artırıldığı belirtiliyor.

AK Parti listelerinde kritik şehirlerden çok sayıda kadının ön sıralarda aday olarak gösterildiği edinilen bilgiler arasında.

EN GENÇ İSİM

AK Parti listelerinde son duruma ilişkin bilgileri CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Saat 16.00 sularında AK Parti’nin listeleri teslim etmek üzere YSK’ya gitmesini bekliyoruz. Milletvekili listelerine ilişkin bazı bilgileri elde etmeye başladık. 27’inci dönem milletvekillerinin yaklaşık yüzde 70’i değişecek. 3 dönem kuralı istisnasız bir biçimde uygulandı.

Kesintisiz milletvekili yapmış olan isimlerin tümü aday gösterilmedi. AK Parti’de değişim yüzde 70 civarında oldu. Kritik şehirlerde kadınların ön sıralarda aday olarak gösterilmesi bekleniyor. O isimler de netleşmeye başlayacak. Gençlik Kolları Başkanı Kadir İnan’ın İzmir 2. bölge 1’inci sıradan milletvekili adayı gösterildiği belirtildi. En genç isim de merak konusu o da 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olacak.