Kabine sona erdi! Erdoğan milyonların beklediği tarihi doğalgaz müjdesini duyurdu Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu;

KARADENİZ GAZI



Yerli ve yenilebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan uluslararası iş birliklere kadar hayata geçirdiğimiz kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik. Petrol ve doğalgaz aramalarına başladığımızda nice şantajlara nice tehditlere maruz kaldık. Ama geri adım atmadık. Bize oynanan oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Kimseden izin almadan bu işleri tek başına yürütecek kapasiteye ulaştık. Zaman içerisindeki yeni keşiflerle Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.



YENİ DOĞAL GAZ KEŞFİ MÜJDESİ



Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz, yeni keşifle birlikte 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın bugünkü rakamla karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.



KEŞFEDİLEN DOĞALGAZIN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR



Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervinin karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır