Türkiye'nin kilitlendiği seçimlere ilişkin sandıkların kapatılması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk mesaj sosyal medya hesabından geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların kapanması ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

"Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!" mesajını verdi.