Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da devam eden Tarih Yazan Çocuklar projesi kapsamındaki 100 Türk büyüklerine hayat veren çocuklar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen program öncesinde, Tarih Yazan Çocuklar projesi öğrencileri ile bir araya geldi. 100 Türk büyüğünü canlandıran minik öğrencilerle vakit geçiren Erdoğan proje hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projesi olan Tarih Yazan Çocuklar Platform Başkanı Ahmet Ali Ortadeveci, “Erzurum’da 400 ilkokulda 3 bin 500 sınıfta 70 bin öğrenci ile sürdürdüğümüz projemizde çocuklarımıza ecdadını öğretirken kendilerine rol model edinmelerini sağlıyoruz” dedi.

Tarih Yazan Çocuklar Genel Koordinatörü Esma Karadağ, “Türkiye’de ilk defa İnegöl’de başlattığımız projemizin ikinci ayağını Erzurum ili genelinde başarılı şekilde uyguluyoruz. Her gün bir Türk büyüğünü okutarak 100 günde bir nesli değiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Proje bilgilendirmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.