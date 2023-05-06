Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz." ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Bu ne ihtişam, bu ne güzellik. Biz seviyoruz Mersin de bizi seviyor. Sevgili Mersinliler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mersin Anamur'da muz seraları zarar gören vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz her zaman olduğu gibi onların da yanındadır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir. Buraya Kayseri'den geliyorum. Kayseri'de bugün katılım 135 bindi. Şimdi Mersin'in de resmi rakamlarını aldım hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz.

Bu bir varlık seçimidir. Teröristlere, PKK'ya ülkeyi bırakmayacağız. Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var. Ben buradan Mersin'in komşularına selamlarımızı gönderiyorum. Salı günü de inşallah Adana'da olacağız. Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin bizim kalbimizde ayrı yeri var. Mersin'in ülkemizin tarımında, sanayisinde, ticaretinde ayrı bir yeri var. Bizim dev bir liman şehrimiz Mersin. Bizim dinimizde ayrım yok. Biz Mersin'i Sunni'siyle, Alevisi ile seviyoruz. Mersin tüm bu değerleriyle tarihten bugüne bugünden geleceğe köprü kuruyor köprü. Mersin'i görüp başı dönmeyen yoktur.

Mersin'in önünde kendisi ve ülkesi için yeni bir fırsat var. Bu fırsat 14 Mayıs seçimleridir. Biz Türkiye Yüzyılı'nı Mersin ile birlikte inşa etmek istiyoruz. Biz Mersin'i kendisine yapılan her esere verilen her hizmete vefasını çok iyi biliriz. Biz laf değil icraat peşindeyiz. Buradan öyle bir ses verin ki Mersin'in tercihinin Türkiye Yüzyılı olduğunu herkes duysun. Mersin 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Mersin 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Mersin 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?

Seçim gününe 1 hafta kaldı. Pazar günü sandığa gidip oyunuzu kullanacağınz zaman lütfen şu gerçekleri aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim birileri için Bay Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı yapma, CHP'ye seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle denenip de bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Kandil Bay Bay Kemal'i niçin destekliyor? Kandil'den her gün yeni destek mesajı gelmesinin sebebi budur.

"KOALİSYON MASASI ADETA TESLİMİYET MASASI HALİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Ülkede ne kadar devlet ve millet düşmanı LGBT'ci yıkıcı faaliyet yürüten varsa hepsinin Bay Bay Kemal demesinin sebebi budur. CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? AK Parti'ye LGBT sokulamaz, Cumhur İttifakı'na LGBT sokulamaz. Bizde aile kurumu kutsaldır. Ne Kılıçdaroğlu'nun ne diğerlerinin herhangi bir yöneticisinin bunların hiçbirine sesi çıkıyor mu? Şehir şehir dolaştırılarak sahne verilen belediye başkanları var ya onların da sesi çıkmıyor. Koalisyon masası adeta teslimiyet masası haline dönüşmüş durumda.

Bunlar da belediyecilik budur. İnanın anlamazlar bu işten, bunlar da hizmet aşkı yok. İstanbul'da belediye başkanlığı yaparken görevi ben CHP'den devraldım. Haliç kokudan geçilmiyordu. Görevi aldık önce susuzluğu giderdik. Çamurdan İstanbul gibi şehrimizi kurtardık. Biz bu millete aşığız bizim derdimiz var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Şimdi bunlar ellerine tutuşturulan senaryoda kendisine hangi rol verilmişse sahneye çıkıp oynuyor. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz.