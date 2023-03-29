Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Deprem sonrası atılan temeller üzerinden iktidarı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatında inşaat görmemişler bizi eleştiriyor. Benim adım Tayyip soyadım da Erdoğan konuşurken buna göre konuş, beni kendinle uğraştırma." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. 850 bin engelli konumuna düşen vatandaşımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek. Protezler için en kalitelisini bulun talimatımız var.

Akşener'e 'temel' tepkisi: "Hayatında inşaat görmemiş"

İP'in başkanı elinize dilinize dursun, hayatında inşaat nedir görmemiş ve bunların tepeden tırnağa derinliği olması gerekir bilmeyen... Bunlar deniz kumu da değil. Kullanılan demirler çok farklı, bunlarda hassasiyet var. Biz bir şeyi yaparız dersek yaparız Meral Hanım... Benim adım Recep Tayyip soyadım da Erdoğan... Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma.

"Muhalefetin yaptığı bir şey yok"

Oralarda muhalefetin büyükşehir belediyelerini göremedim.