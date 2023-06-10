Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde FIFA ve UEFA başkanlarını misafir etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22.00'de Manchester City ile Inter arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde FIFA ve UEFA başkanlarını konuk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.

Erdoğan ayrıca UEFA Başkan'ı Aleksander Ceferin'i ağırladı.

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.