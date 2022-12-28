Kritik EYT toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığının son örneği olan, EYT müjdesiyle sizlerin huzurundayım.

EYT olarak bilinen bu düzenleme uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir, makul ve adil bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

Gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirmek için çok çalıştık. Bizden önceki dönemde 1999 Eylül'de yürürlüğe giren adımları dünyamızın ve ülkemizin hakikatlerine uygun şekilde 2008 yılında daha ileriye taşıdık.

1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir. Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış bir kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem emekli maaş alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

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