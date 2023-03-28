Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Daha önce seçime bağımsız gireceğini açıklayan Yeniden Refah Partisi, geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi böylelikle MHP ve BBP'nin ardından Cumhur İttifakı'na katılan dördüncü parti olmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 16.10 sıralarında başladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Görüşme öncesi iki lider kameralar önünde tokalaşarak poz verdi.

İki lider, karşılamanın ardından görüşmeye geçti.

Görüşmenin ana gündem maddesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler olması bekleniyor.